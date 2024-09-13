Cardi B. üçüncü kez anne oldu
Rapçi Offset ile boşanma aşamasında olan Cardi B., üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Şarkıcı, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı
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Sahne adı Cardi B. olan Belcalis Marlenis Almánzar, ABD'li rapçi, üçüncü kez anne oldu.
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Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Cardi B., doğum sonrası hastane odasına çektirdiği fotoğrafları yayımladı.
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"EN GÜZEL KÜÇÜK ŞEY"
Mutluluğunu "En güzel küçük şey" notuyla yayımlayan Cardi B.'nin kız bebeği oldu.
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Öte yandan fotoğraflarda Cardi B.'nin boşanma aşamasındaki rapçi Offset'in de yer aldığı görüldü.