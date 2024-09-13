Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Cardi B. üçüncü kez anne oldu - Magazin haberleri

        Cardi B. üçüncü kez anne oldu

        Rapçi Offset ile boşanma aşamasında olan Cardi B., üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Şarkıcı, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 09:48 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sahne adı Cardi B. olan Belcalis Marlenis Almánzar, ABD'li rapçi, üçüncü kez anne oldu.

        • 2

          Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Cardi B., doğum sonrası hastane odasına çektirdiği fotoğrafları yayımladı.

        • 3

          "EN GÜZEL KÜÇÜK ŞEY"

          Mutluluğunu "En güzel küçük şey" notuyla yayımlayan Cardi B.'nin kız bebeği oldu.

        • 4

          Öte yandan fotoğraflarda Cardi B.'nin boşanma aşamasındaki rapçi Offset'in de yer aldığı görüldü.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        50 yıllık bekleyiş sona erdi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
        Sosyal medya devlerine ceza hazırlığı
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Antalya'da denizde at turu! "Resmen eziyet"
        Antalya'da denizde at turu! "Resmen eziyet"
        Eski güzeller, yeni güzele sahip çıktı
        Eski güzeller, yeni güzele sahip çıktı
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Alışveriş yapan kadına seken kurşun isabet etti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Jahrein'e mustehcenlikten gozalti
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Günlük dilimizdeki yabancı kelimeler nelerdir?
        Trump ile Harris arasında düello muamması
        Trump ile Harris arasında düello muamması
        2023'teki sismik gizemin ardından Grönland'daki mega tsunami çıktı
        2023'teki sismik gizemin ardından Grönland'daki mega tsunami çıktı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        İsrail'de bir istifa daha: "7 Ekim başarısızlığı nedeniyle..."
        İsrail'de bir istifa daha: "7 Ekim başarısızlığı nedeniyle..."
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Habertürk Anasayfa