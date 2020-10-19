Twitter hesabından da bir ses kaydı yayınlayan 28 yaşındaki Cardi B., şunları söylemişti:

Tanrım neden bir aptal gibi görünmemi sağlıyorsun? Neden, neden, neden! Kendime yüklenmeyeceğim. Kahvaltı edeceğim ve sonra partiye gideceğim çünkü düşünmek istemiyorum. İlk kez olmuyor. Striptizci bile olabilirdim.