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        Haberler Dünyadan Cardi B. ile Offset boşanıyor - Magazin haberleri

        Cardi B. ile Offset boşanıyor

        2017'de evlenen rapçi çift Cardi B. ile Offset'in boşanma karar aldıkları öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:45
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          Gösteri dünyasından bir ayrılık haberi daha geldi. ABD basını son günlerde Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in boşanıp boşanmayacağını konuşurken, rapçi çift Cardi B. ile Offset'in ayrılık kararı aldığını sayfalarına taşıdı.

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          TMZ'nin kaynaklarına dayandırdığı detaylara göre; ayrılığın aldatmayla hiçbir ilgisi olmadığı ve 'uzun zamandır beklenen' gelişme olduğu aktarıldı.

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          Kaynaklar, çiftin yılın ilk yarısında işleri yoluna koymaya çalıştıklarını ancak aralarındaki mesafenin giderek açıldığını söyledi. Cardi B. ile Offset'in ayrıca 'dostça ayrılıyoruz' dediği de ifade edildi.

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          Cardi B. 2020'de de boşanma davası açmıştı. Ancak daha sonra bu kararından vazgeçmişti.

          2017'da evlenen çiftin Kulture (6) ve Wave (2) adında iki çocuğu bulunuyor.

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