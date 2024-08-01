Cardi B. ile Offset boşanıyor
2017'de evlenen rapçi çift Cardi B. ile Offset'in boşanma karar aldıkları öğrenildi
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Gösteri dünyasından bir ayrılık haberi daha geldi. ABD basını son günlerde Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in boşanıp boşanmayacağını konuşurken, rapçi çift Cardi B. ile Offset'in ayrılık kararı aldığını sayfalarına taşıdı.
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TMZ'nin kaynaklarına dayandırdığı detaylara göre; ayrılığın aldatmayla hiçbir ilgisi olmadığı ve 'uzun zamandır beklenen' gelişme olduğu aktarıldı.
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Kaynaklar, çiftin yılın ilk yarısında işleri yoluna koymaya çalıştıklarını ancak aralarındaki mesafenin giderek açıldığını söyledi. Cardi B. ile Offset'in ayrıca 'dostça ayrılıyoruz' dediği de ifade edildi.
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Cardi B. 2020'de de boşanma davası açmıştı. Ancak daha sonra bu kararından vazgeçmişti.
2017'da evlenen çiftin Kulture (6) ve Wave (2) adında iki çocuğu bulunuyor.