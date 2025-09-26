Cardi B'den kalça estetiği itirafı: Üç ay yataktan çıkmadım

Cardi B, daha önce kalça bölgesine taktırdığı silikonu aldırmak için kalça küçültme ameliyatı geçirdiğini ve ameliyattan sonra 3 ay boyunca yataktan çıkamadığını itiraf etti. 32 yaşındaki ABD'li rapçi, katıldığı bir podcast yayınında konuşurken; "Acımadı ama ameliyat olduğum için insanlara önermeyeceğim" dedi.

Cardi B, "Bazen insanlar popomun çok büyük olduğunu söylüyor ama anlamıyorlar. Popomu küçültmek için zaten ameliyat oldum" diye ekledi.

REKLAM advertisement1

Cardi B, kalçasının tekrar küçülmesi için, alttan ve üstten birer kez kesilip üç ay boyunca yine yatakta kalması gerektiğini söyleyerek, "Vücudumu beğenmediğiniz için kendimi bir daha o duruma sokmayacağım. Rahatım. Bununla yaşamayı öğrendim. Kimseden şikayet almıyorum ve durum bu" diye konuştu.

REKLAM

Üç çocuğunun babası Offset'ten boşanan ünlü rapçi, yeni sevgilisinden ilk, kendisinin dördüncü çocuğuna hamile olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Cardi B - Stefon Diggs

Amerikan futbolcusu Stefon Diggs ile ilişkisini doğruladıktan dört ay sonra hamilelik haberi veren Cardi B, bebeğinin şubat ayında doğacağını söylemişti.

Geçen yıl ağustosun başında, 6 yıllık evliliğin ardından eşi Offset'e boşanma davası açtığını, bir gün sonra da üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyuran Cardi B, üçüncü çocuğunu geçen yıl eylül ayında dünyaya getirmişti. Cardi B, yeni albümünün tanıtımı için son günlerde metroda albüm satmak, sokak ortasında otomobilinin üstünde dans etmek gibi ilginç tanıtım yöntemleri kullanıyor