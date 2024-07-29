Cardi B'den Donald Trump'a: Diktatörlüğünü mü ilan ediyorsun?

"Hristiyanlar, çıkın ve oy verin!” diyen Donald Trump, şunları söylemişti: Sadece bu seferlik. Artık bunu yapmak zorunda kalmayacaksınız. Dört yıl daha. Biliyor musunuz? Düzeltilecek! İyi olacak! Artık oy vermenize gerek kalmayacak güzel Hristiyanlarım. Sizi seviyorum Hristiyanlar! Dışarı çıkıp oy vermelisiniz. Dört yıl sonra tekrar oy vermenize gerek kalmayacak. Bunu o kadar iyi düzelteceğiz ki oy vermek zorunda kalmayacaksınız.