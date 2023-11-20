Çardak Yaylası sonbahar renklerine büründü
Amanos Dağları'nın 1400 rakımdaki Çardak Yaylası'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendi
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Hatay'ın Hassa ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki yayla, doğal güzellikleriyle sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden biri oldu.
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Yürüyüş yolları ve kırmızı çatılı yayla evleriyle öne çıkan Çardak'ta mevsimin renkleri, çoğunluğunu sedir ve çam ağaçlarının oluşturduğu bitki örtüsüne yansıdı.
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Yayladaki ağaçlar, kahverengi, sarı ve kırmızı tonlarını aldı.
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Amatör fotoğrafçıların da sıklıkla ziyaret ettiği bölgedeki güz güzellikleri, drone ile kuş bakışı kaydedildi.
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