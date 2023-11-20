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        Haberler Yaşam Çardak Yaylası sonbahar renklerine büründü

        Çardak Yaylası sonbahar renklerine büründü

        Amanos Dağları'nın 1400 rakımdaki Çardak Yaylası'nda sonbahar renkleri dronla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:25 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:25
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          Hatay'ın Hassa ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki yayla, doğal güzellikleriyle sonbaharda vatandaşların uğrak yerlerinden biri oldu.

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          Yürüyüş yolları ve kırmızı çatılı yayla evleriyle öne çıkan Çardak'ta mevsimin renkleri, çoğunluğunu sedir ve çam ağaçlarının oluşturduğu bitki örtüsüne yansıdı.

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          Yayladaki ağaçlar, kahverengi, sarı ve kırmızı tonlarını aldı.

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          Amatör fotoğrafçıların da sıklıkla ziyaret ettiği bölgedeki güz güzellikleri, drone ile kuş bakışı kaydedildi.

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