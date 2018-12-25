Kars’ta dersten kaçan iki kafadar öğrencinin polis merkezi arkasında bulunan jeneratör üzerinde sakladıkları çantaları polisi alarma geçirdi.



İHA'nın haberine göre, Kars’ta derse girmeyen 2 ortaokul öğrencisi sırt çantalarını Toplum Destekli Polislik Merkezi arkasında bulunan jeneratörün üzerine sakladı. Öğrencilerin çantalarını sakladıktan sonra caddeye çıkmasının ardından ortalık karıştı. Çantaları gören vatandaşlar durum hemen polise bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi trafiğe kapatıldı. Bölgeye Bomba İmha ekibi, itfaiye ve Jammer (sinyal kesici) çağrıldı.

ANNELERİ ŞOKE OLDU: 'OKULDA OLMALARI GEREKİYORDU'

Olay yerinde polis güvenlik önlemleri alırken, bir taraftan da meraklı vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Vatandaşların duyarsız bir şekilde bölgeye toplanması polis ekiplerinin çalışmalarını aksatırken, polis vatandaşları bölgeden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Bölge güvenlik önlemleri alındıktan sonra olay yerine iki kafadar öğrenci geldi. Polis ekiplerine çantanın kendilerine ait olduğunu söyleyen öğrenciler, bir süre olay yerinde bekletildi. Bomba imha uzmanı jeneratörün üzerinde bırakılan iki çantayı alarak öğrencilerin yanına geldi. Bu arada olay yerine öğrencilerin annesi de geldi. Çocuğuna okulda olması gerektiğini söyleyen anne bir süre ne olduğunu anlamadı.

ÖĞRENCİLER SERBEST

Çantaları kontrol eden polis, öğrencileri polis merkezine götürdü. Kars Emniyeti’ni alarma geçiren öğrencilerin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi’nin bir süre trafiğe kapatan polis, olayın ardından caddeyi tekrar trafiğe açtı.