Cansu Dere'ye İspanya'dan başarı ödülü

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“Sıla”, “Ezel”, “Anne” dizileriyle İspanyolların sevgisini kazanan, şu anda rol aldığı “Sadakatsiz” dizisinde de İspanyollar tarafından ilgiyle izlenen Cansu Dere, İspanya’dan ödül aldı.

İspanya’nın başkenti Madrid’de 2011’den bu yana faaliyet gösteren Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası’nın (CCHT) bu yıl 6’ncısını düzenlediği ödül töreni, dün akşam Madrid’deki bir otelde düzenlendi.

Geceye “La Casa de Papel”in sesi Cecilia Krull başta olmak üzere, Türkiye’de sevilen Los Vivancos, Innocence, Carlos Rodriguez, Sergio Bernal ve Latin TV dünyasının ünlü isimleri katıldı.

"GURUR DUYDUM"

Duygularını dile getiren Dere, "Mesleğimi çok severek yapıyorum ve karşılığında yurt dışında da ödüllendirilmekten büyük gurur duydum. Bu kısa ziyarette İspanyol izleyicisinin ilgisinden ve sevgisinden çok mutlu oldum. Beni davet ettiğiniz ve bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim." diye konuşu.