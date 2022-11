ASLIHAN KARALAR

2017 yılında Best Model Of The World yarışmasında birinci olan oyuncu Aslıhan Karalar da mutfağa girdi.

Karalar, "Çanakkale'li olduğumuz için mutfağı severiz. Mantı açtım, dolma sardım. Ben genelde yemek yiyen değil, yemek yedirten oluyorum. Arkadaşlarıma bolca yemek yapıyorum" dedi.