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Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım - Magazin haberleri

Cansel Elçin: Kayseri mantısında iddialıyım

Mutfağa giren Cansel Elçin, Kayseri mantısı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, "Al sana gizli yetenek!" dedi

Giriş: 05.11.2022 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cansel Elçin ile kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Tuğçe Bayat, 2010'da 'Gönülçelen'de oynarken tanışmıştı. 2017’de aşk yaşamaya başlayan çift, 2020 yılında da nikah masasına oturmuştu.

  • "KAYSERİ MANTISINDA İDDİALIYIM"

    Mutlu evlilikleri süren ikiliden Elçin, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Mutfağa giren ünlü oyuncu, mantı yaptı. Cansel Elçin, o anları, "Al sana gizli yetenek! Kayseri mantısında iddialıyım" notu ile sosyal medya hesabından yayınladı.

  • "FRANSIZ DİYE EVLENDİM, NELER YAPIYOR!"

    Eşinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Zeynep Tuğçe Bayat ise, "Fransız diye evlendim, neler yapıyor!" yorumunu yaptı.

  • Gösteri dünyasının ünlü isimleri alışılagelmiş görüntülerinin dışındaki hayatlarını da zaman zaman sosyal medyadan yayınlıyor. 

  • CEYDA DÜVENCİ

    Ceyda Düvenci, mutfağa girdi. Turşu yapmak için kolları sıvayan Düvenci, o anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

    Mutfakta objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, "Balkonda yetiştirdiğim biberler hala bitmedi. Acı biberlerin bir kısmı ile müthiş acı pul biber yaptım, kalanına da hayatımın ilk turşusunu kurdum. Bakalım nasıl olacak?" dedi.

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