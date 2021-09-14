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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Cansel Elçin, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. İletişim ekibi ve menajeri ile yeni sezon toplantısı yapan Elçin, daha önceden sahnelediği 'Çıplak Vatandaşlar' adlı oyunuyla tekrar tiyatro sahnelerine dönmeye hazırlandığını söyledi.

47 yaşındaki oyuncu, "Ekim ayında tekrar tiyatroya döneceğim için çok mutluyum. Pandemi nedeniyle baya bir süre ara vermek zorunda kalmıştım. Şimdiden çok heyecanlıyım." dedi.