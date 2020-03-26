EBA TV ile uzaktan eğitim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA VE TRT aracılıyla geçtiğimiz günlerde uygulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı TRT EBA TV Frekans Türksat bilgilerini öğrenci ve velilerin hizmetine sundu. Öğrenciler eba.gov.tr. adresinden öğrenci girişi yaparak veya TRT’nin farklı kanallarında TRT EBA ilkokul TRT EBA orta okul, TRT EBA Lise ayrıca Trt.izle.com adresinden de derslerini takip edebiliyor.

İşte TRT EBA TV canlı yayını izle 2020...

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri: Alış frekansı :12.084 MHz, Polarizasyon : Yatay (H),Sembol oranı : 13.750, FEC : 2/3

SD Alış bilgileri: Alış frekansı :11.916 MHz, Polarizasyon : Dikey (V),Sembol oranı : 30.000, FEC : 3/4

TRT EBA TV (İLKOKUL) CANLI YAYINI VE DERS PROGRAMI

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

TRT EBA TV (ORTAOKUL) CANLI YAYINI VE DERS PROGRAMI

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYINI İÇİN TIKLAnormallink

TRT EBA TV (LİSE) CANLI YAYINI VE DERS PROGRAMI

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYINI İÇİN TIKLA

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ YAP 2020

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020

MEB OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar ne zaman açılacak? Şeklindeki sorular da öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.

30 Nisan 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesi sebebiyle okulların 4 Mayıs tarihinden önce açılmayacağı ön görülüyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

EBA nedir, TRT EBA TV nedir?

EBA yani eğitim bilişim ağı Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ve son dönemde baştan aşağı yenilediğimiz bir uzaktan eğitim platformu. Bunu halihazırda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz zaten kullanıyorlardı. Öğrencilerimiz bilgisayar ve cep telefonları ile internet üzerinden öğrenci şifrelerini girerek Eba’yı kullanabiliyorlar. Şifresi olmayanların veya ulaşamayanlara da cep telefonlarına biz gönderiyoruz. TRT EBA TV ise virüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açıldı. Sınıflara göre; Milli Eğitim Bakanlığının müfredatını takip eden ders anlatım videoları yayınlayan bir televizyon kanalı. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç farklı kanaldan yayın yapıyor.

Uzaktan Eğitim videolarının tekrarı olacak mı?

Evet, uzaktan eğitim videolarının tekrarı olacak. Ders videolarının yayın programını meb.gov.tr üzerinde paylaştık. Oradan hem ders saatlerini, hem etkinlik kuşağını hem de tekrar saatlerini takip edebilirsiniz. Eğer belirtilen saatte yayını kaçırırsanız tekrarını izleme olanağınız mevcut.