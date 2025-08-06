Habertürk
        Haberler Bilgi Spor CANLI | UEFA ülke puanı sıralaması 7 Ağustos 2025 Perşembe: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı ve Türkiye'nin kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı sıralaması son durum 7 Ağustos 2025: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. eleme turu maçları devam ediyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe, Feyenoord karşısında UEFA ülke puanı adına kritik bir maça çıkıyor. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan maçlarda alınan her galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet ülke puanı adına büyük önem taşıyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?" İşte 7 Ağustos 2025 Perşembe UEFA ülke puanında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 21:56 Güncelleme: 07.08.2025 - 20:26
        • 1

          UEFA ülke sıralaması güncel durum... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turu maçı kapsamında Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maç sebebiyle, UEFA ülke puanı sıralaması futbolseverlerin gündemini meşgul eden konular arasında yer aldı. Peki, "Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı, Türkiye'nin kaç puanı var?" İşte detaylar...

        • 2

          TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

          Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 42.400 puan ile 9. sırada yer alıyor. Türkiye'yi Çekya 39.200 puanla 10. sıradan takip ediyor.

        • 3

          UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

          1- İngiltere 94.839

          2- İtalya 84.374

          3- İspanya 78.703

          4- Almanya 74.545

        • 4

          5- Fransa 67.748

          6- Hollanda 60.450

          7- Portekiz 54.366

        • 5

          8- Belçika 52.350

          9- Türkiye 42.400

          10- Çekya 39.200

