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        Haberler Bilgi CANLI | Süper Lig puan durumu: Süper Lig maç sonuçları ve oluşan puan durumu

        Süper Lig puan durumu: Süper Lig maç sonuçları lig fikstürü ve oluşan puan durumu

        Süper Lig'de heyecan 25. hafta maçları ile devam ediyor. Ligin kapanış maçında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan maçta iki takımda hata şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Zorlu mücadele öncesinde Süper Lig puan durumu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Süper Lig maç sonuçları ve 25. hafta maçları sonrasında oluşan puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 19:52 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:52
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        • 1

          Süper Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne oluyor. Galatasaray, Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen maçta, derbi sonucu merakla bekleniyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek derbi maçı öncesinde Süper Lig puan durumu gündemdeki yerini aldı. İşte Süper Lig puan durumu...

        • 2

          SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

          21.02.2025 20:00İKAS EYÜPSPOR1 - 3 BEŞİKTAŞ A.Ş.

          21.02.2025 20:00SİPAY BODRUM FK 1 - 0 ATAKAŞ HATAYSPOR

          22.02.2025 13:30NET GLOBAL SİVASSPOR 1 - 1 TÜMOSAN KONYASPOR

          22.02.2025 16:00ONVO ANTALYASPOR 2 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.

          22.02.2025 19:00REEDER SAMSUNSPOR 2 - 3 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

          23.02.2025 13:30BELLONA KAYSERİSPOR 1 - 0 GÖZTEPE A.Ş.

          23.02.2025 16:00 CORENDON ALANYASPOR 3 - 2 ADANA DEMİRSPOR A.Ş

          23.02.2025 19:00TRABZONSPOR A.Ş.3 - 2 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

          24.02.2025 20:00 GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

        • 3

          SÜPER LİG PUAN DURUMU

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