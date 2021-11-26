Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimseyi sahipsiz bırakmadık

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Depremin ilk anından itibaren devlet ve hükümet olarak afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Yürütülen her çalışmayı yakından takip ettik. Sadece İzmir'in acısını paylaşmakla kalmadık, dertlerini çözecek adımları attık. Türkiye, dünyanın en hızlı, en etkin, en pratik deprem müdahale sistemine sahiptir. Avrupa ve ABD başta olmak üzere pek çok yerde yaşanan afetlerin ardından aylarca kendilerine uzanacak yardım elini bekleyen insanlar olduğunu biliyoruz.

İzmir'de depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştık. Hiç kimseyi aç, açıkta bırakmadık. Kaybettikleri canların ve yıkılan evlerinin acısını, ilave sıkıntılara sokmadan çözdük.

Elazığ'da 23 bin 677 konut ve 2 bin 515 köy evi, Malatya'da 6 bin 287 konut inşa ederek vatandaşlarımıza hediye ettik. İzmir depreminin ardından toplam 5 bin 74 konut ve 353 dükkan yapma kararı aldık. Bugün, sözümüzü tutuyor ve ilk etap konut ve dükkanları depremzedelere teslim ediyoruz. Bu bölgedeki inşaatlardan kalan 741 konut ve dükkanı da kısa sürede hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bu üç bölgede yatırım tutarı 750 milyon liradır. Rezerv alandaki projede ise 397 konutu yılbaşına kadar tamamlamış ve sahiplerine teslim etmiş olacağız.

İzmir'de yaptığımız deprem konutlarının ödeme tutarı ve vadelerini paylaşmıştık. 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları da 220-260 bin lira arasında sahiplerine veriyoruz. İlk 2 yılı ödemesiz 20 yıl vadeli ödeme planına göre 2+1 konutların taksitleri 740 liradan, 3+1 konutların taksitleri ise bin 20 liradan başlayacak.

Son 9 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak belirlediğimiz 20 bine yakın binayı yıkmış ve dönüşüm projelerini başlatmıştık. Kentsel dönüşüm projelerini rıza ve yerindelik esasına göre yürütüyoruz. 2023 projelerimiz arasında Bayraklı ve Bergama'ya 2 millet bahçesi kazandırma sözümüz var. Bunlarla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz.

"VATANDAŞLARIMIZA ÇAĞRI YAPIYORUM"

İzmir'e çevre ve şehircilik alanında 23 milyar lira yatırım sağladık. 5 milyar liralık yatırımın inşası devam ediyor. Afetlere hazırlık kapsamında 81 ilimizde il risk azaltma planlarını bitirdik. 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Halen 110 milyar liralık 330 bin dönüşüm projesi devam ediyor.

Ülkemize kazandırdığımı 1,1 milyon konut da deprem afetine karşı en önemli gücümüzdür. Vatandaşlarımızı sadece başlarını sokabilecekleri bir ev sahibi yapmıyor, depreme dayanıklı konutlara kavuşturuyoruz. Tüm vatandaşlarımıza riskli yapılarını süratle dönüşüme sokmaları çağrısı yapıyorum.

ALSANCAK STADI AÇILIYOR

İzmir'imize 19 yılda 85 milyar lira yatırım yaptık. Bugün, Alsancak'taki 14 bin kişilik 101 milyon lira yatırımla yeni stadımızı hizmete açıyoruz. Adını da Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirlediğimiz tesisin hayırlı olmasını diliyorum.

"SIFIRA YAKIN VAAT GERÇEKLEŞTİRME TABLOSU"

Belediyelerin sorumluluğunda olan sorunları hükümete atmak dışında yaptıkları başka bir iş var mı? Seçimlerde verdikleri sözleri alt alta yazın, bunların hangisinin hayata geçirildiğine bakın. Sıfıra yakın vaat gerçekleştirme tablosu göreceksiniz. Amacım siyasi polemik değil. Sadece İzmir adına duyduğum üzüntüyü paylaşıyorum. Hiçbir eser ortaya koymadan, ideolojik saplantılarını giydirmeye çalışanların gerçek yüzlerini görmeye başladığınızı biliyorum.

Milletimizin değerleri, hayat tarzı üzerinden istismar siyaseti yapanların ne bu şehre, ne bu ülkeye en küçük faydası olmamıştır. Hep yalan, yanlış iftira ile sizleri oyalama yoluna gitmiştir. Ülkenin ve milletin ihtiyacı eser siyasetidir. Bay Kemal'in, CHP'nin ortaklarına bakın notunuzu öyle verin.

TEKEL FABRİKASI KÜLTÜR SANAT MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Geçtiğimiz haftalarda gençlerimizle bir araya geldiğimizde kütüphanelerin 24 saat açık olacağını söylemiştim. Şehrimizin tarihinde önemli bir yeri olan Tekel Fabrikası'nı içinde kütüphanesi de olan kültür sanat merkezi haline dönüştürmeyi planlıyoruz.