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        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar

        CHP lideri Özgür Özel en düşük emekli maaşının 17 bin liraya yükseltilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Milletin derdi DEM değil, zam zam zam. Bin lira, iki bin lira seyyanen zammı kabul etmiyoruz, 7 bin liralık zammı alana kadar bütün emeklileri mücadeleye davet ediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 13:36 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:52
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        Özel: Milletin derdi DEM değil, zam
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor.

        CHP lideri Özel, konuşmasına Kamer Genç'i anarak başladı. Özel dün yapılan anma töreni hakkında konuşurken, "Hem kararlı hem inançlı hem inatçı siyasetin temsilcisi" ifadelerini kullanırken, "Bugün yaşadığımız eşitsizliği, 1940'larda Kamer Genç'in hikayesini görünce, Cumhuriyet'in kazanımlarının ne olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Kamer Genç'i rahmetle anıyorum" diye konuştu.

        "EN BÜYÜK SIKINTIYI EMEKLİLER ÇEKİYOR"

        "Milletin derdi yaşam derdi, geçim sıkıntısı" diyerek sözlerini sürdüren Özel, "Biz milletin derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz. Ülke her konuda kötü yönetiliyor, en büyük problem mutfakta. Ayın sonunun gelmemesi, maaşların yetmemesi... Yurttaşlarımız kötü ekonomi yönetiminin aldığı kararlar sonucunda her gün biraz daha yoksullaşıyor. En büyük sıkıntıyı emeklilerimiz çekiyor" dedi.

        CHP lideri, "Tayyip Erdoğan, 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişti. Ama 2024 iktidarın emeklilerle dalga geçtiği yıl haline dönüştü. En çok rahat etmesi gerekenler en büyük sıkıntıda. Yıllarca bu ülkeye hizmet ettiler ama gün geldi emekli oldular. Rahat etmeleri lazım ancak rahat edemiyorlar. Her geçen gün daha kötüye gidiyorlar. Kim yüzünden; birincisi TÜİK yüzünden. TÜİK, güya hepimiz adına adil bir şekilde sahadan istatistik toplayacak, belirlediği enflasyona göre emekliye, çalışana zam verilecek. TÜİK, enflasyonu yüzde 64 olarak açıkladı" diyerek ürünlere bir yıl içerisinde ne kadar zam geldiğini sıraladı.

        "MİLLETİN DERDİ DEM DEĞİL, ZAM"

        "Gerçek enflasyon hesaplandığında yüzde 127. Memur emeklisine yüzde 49'a, en düşük emekli maaşına yüzde 33 zam yapıldı" diye sözlerini sürdüren Özgür Özel şunları söyledi:

        "6 aylık enflasyon yüzde 37'ken, emeklilere yüzde 33 zam çıktı. Emeklinin cebinden nasıl para çalındığını görüyoruz. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraydı. 2002 yılında asgari ücretin yüzde 147 lirasıydı. Olması gereken 25 bin liraydı. Bugün asgari ücret 17 bin lira. Buradan bütün emeklilere sesleniyorum; bu açlık ücretini, sefalet ücretini kabul etmeyin. Bu hafta grubumuzun üzerinde duracağı hedef 17 bin liradır. En düşük emekli maaşı bir asgari ücret olana kadar mücadele edeceğiz. Milletin derdi DEM değil, zam zam zam. Bin lira, iki bin lira seyyanen zammı kabul etmiyoruz, 7 bin liralık zammı alana kadar bütün emeklileri mücadeleye davet ediyorum"

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