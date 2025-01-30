UEFA Avrupa Ligi 8. Hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Twente ile ya tamam ya devam maçına çıkıyor. Ligde 9 puan ile 24. sırada bulunan siyah beyazlı takım, Hollanda deplasmanında hata yapmak istemiyor. Beşiktaş, mücadeleyi kazanırsa play-off'tan yoluna devam edecek. Beraberlik veya mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları belirleyici olacak. Beşiktaş Avrupa Ligi maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Twente-Beşiktaş maçı canlı izle ekranı…