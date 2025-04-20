Deha, 27. bölümüyle 20 Nisan akşamı ekrana geliyor. Umut Aral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin bu bölümünde, Devran’ın İmre’ye olan duygularını dile getirmesi izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Deha hayranları, yeni bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek için SHOW TV canlı yayın ekranını merakla bekliyor. İşte SHOW TV canlı yayın ekranı ile Deha yeni bölüm izle…