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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair bir basın toplantısı düzenliyor. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "ENDİŞELERİMİZ TAVAN YAPTI" "Dün geceki maçtan sonra endişelerimiz tavan yaptı, zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır. Sivasspor'a ve onların rakiplerine de dezavantaj sağlamıştır. Bu iki takımı ilgilendiren durum değil" "SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇINDA YAŞANANLAR BİZİ RAHATSIZ ETMİŞTİR" "TFF'nin kronik hakem sıkıntısını gidermek için samimi şekilde çalıştığını ve yeni metotlar getirdiğini, yeni testler getirdiğini, bir dönüşüm olduğunu ancak bu dönüşümün başarılı olması için MHK'nın da aynı yolda yürümesi gerektiğini söylemiştim. Fenerbahçe olarak ciddi şüphelerimiz olduğunu, hoşumuza gitmeyen şeyler olduğunu belirtmiştim. Sivasspor - Galatasaray maçında yaşananlar bizi de ciddi şekilde rahatsız etmiştir" SERKAN ÇİMEN VE HALİL UMUT MELER SÖZLERİ "Bu bir ekip işi olduğu için, zorluk derecesi bu kadar yüksek olan bir maça Halil Umut Meler ve uzun süredir birlikte maç yönetmediği yardımcı hakemini atamak garip. Biz bu iki ismin en son ne zaman beraber maç yönettiğini bulamadık." "Serkan Çimen için açıklama yaptık. Trabzonspor maçında bir hakem hatası olduğunu söylemiyorum ancak bunu yapmak garip. 46 yardımcı hakem var, böyle bir maça hangi hakem atanmasın diye sorulsa, Serkan Çimen çıkar."

"Federasyona gittik. Bize çok güzel bir sunum yaptılar. Kriterleri anlattılar, nasıl hakem ataması yapıldığını gösterdiler. Hakem-takım ilişkisi kriteri var. Hakem bir takımın maçına görevlendirilmek istemiyorsa, o takımın hiçbir maçına görevlendirilemez maddesi var. Arda Kardeşler ve Erce Kardeşler örneği var... Yaşar Kemal Uğurlu'nun ise Adana Demirspor ve Trabzonspor maçına atanmak istemediği söylendi. Bu durumu araştırdık, böyle bir şey yok. Anladığımız şu, bu raporu hakem değil başkaları giriyor." "MHK, FEDERASYON'U YAPAY ZEKA ALTINDA UYUTUYOR" "Yapay zeka ile eskiden alıştığımız triolar bozulmaya başladı. MHK, Federasyon'u yapay zeka altında uyutuyor"

"Özgür Ertem isminde bir hakem. Hatayspor - Giresunspor yardımcı hakemi olarak atanıyor. Sonra öğreniyoruz ki bu hakem testlere ve seminerlere katılmamış" "Yakın zamanda FIFA listeleri çıktı. Bunda da tuhaflık var. Erkan Zengin diye bir hakem var. Orta hakem olarak ligde maçını bulamadık. Kayserispor - Galatasaray maçında vahim bir hata yapıyor, uzun süre maç alamıyor. Ancak bu arkadaşımız FIFA VAR listesine alınıyor."

"ERKAN ÖZDAMAR'IN ÇÜRÜK RAPORU VAR" "Erkan Özdamar'ın askerlikle alakalı çürük raporu var. Birinin askere gitmekle alakası fiziki bir problemi varsa ki herkesin olabilir... Bu hakem nasıl hakemlik yapabiliyor? Bu arkadaşımız sezon başındaki hakemlik testini geçemiyor ve sakat olduğu ifade ediliyor." "Hakemlerin haksız yere performansı ödüllendiriliyor ve bu diğer hakemlere bilinçaltında bir mesaj veriyor. Birkaç gün önce Atilla Karaoğlan, Nkoudou'yu atamıyor. Kötü bir niyet söylemiyorum, bilinçaltında atamıyor. Cezalarınızda eşit davranmazsanız, bu bilinçaltı durumları oluşur ve bilinçaltılar ağır şekilde kirlenir." "YASİN KOL'UN HAKEMLİĞİ DEVRE ARASINDA BİTECEK" "Yasin Kol, Beşiktaş maçında hata yapıyor ve daha sonrasında sadece 3 maçta görev alabiliyor. Fazlasını söyleyeyim, Yasin Kol'un hakemliği devre arasında bitirilecek. Yani artık Süper Lig'de maça çıkamayacak."

"YAPAY ZEKA BU ŞARTLARDA NASIL ÇALIŞABİLİR?" "Bu düzenin bu hale gelmesinde ana aktör olan insanlarla gereken dönüşümü gerçekleştiremezsiniz. Sen yapay zekaya şu hakem şu maça atanmayacak diye koyuyorsan ve hakemin bundan haberi yoksa, yapay zeka nasıl düzgün çalışabilir?" MEHMET BÜYÜKEKŞİ'YE SESLENDİ "Mehmet Büyükekşi'ye de söylüyorum. Niyetinizden şüphemiz yok, destekçiniziz. Ancak bu gidişata ağır ve radikal kararlar almazsanız, siz de bu tiyatronun bir parçasısınızdır ve biz bunu sorgulamaya başlarız. Bu adamlar hakem eğitimine önem vermediği için, kayırdıklarımızı öne çıkaralım kayırmadıklarımızı devreden çıkaralım zihniyetinde oldukları için yeterli hakem yok"

"DÜN NİZAMİ BİR GOL İPTAL EDİLDİ. BU BİR FIRSATTIR" "Dün nizami bir gol iptal edildi. Kimse nedenini bilmiyor. Dünkü olayı, Türk futbolunun geleceği için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Daha 15. haftadayız, bunu düzeltecek vaktimiz var. Dünkü olaylardan ders alıp doğru adımları atarsak, bu düzelebilir." "KIYAMET KOPUYORSA NEDENİ VAR" "Erden Timur, 'Kıyamet koparılıyor' dedi. Evet, kopartılıyor. Dünkü maçta nizami bir gol iptal edildi, kimse sebebini bilmiyor. Kıyamet kopuyorsa bir nedeni var. Siz ne oluyor diyemezsiniz çünkü biz de yarıştayız. Tüm takımlar yarışın içinde. Biz buraya sırf bu olay için çıkmadık, kasım ayında ÜÇ defa konuşmamıza rağmen bu olay yaşandığı için buradayız"

"NE HAKEM HATASI, MEMLEKET MESELESİ' DİYORUM" "Yıllar önce Aziz Yıldırım, 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demişti. Ben de 'Ne hakem hatası, memleket meselesi' diyorum. Bu işin arkasında başka şeyler olabilir. Bugüne kadar dünkü gibi kimsenin bilmediği bir olay yaşandı mı? İstisnasız kimse bilmiyor. Eski futbolcular, hakemler, muhabirler... 1-2 tane şaibeli gazeteci olaya değinmemişler bile, onları bir kenara koyuyorum.

"ÇİZGİ YANLIŞ ÇİZİLDİYSE MAÇ İPTAL EDİLİR" "Orta hakem faul şüphesiyle VAR'a gitti, ofsaytla geri döndü. Emin misin diyeceksiniz. Evet eminim, Sivasspor cephesiyle konuştum. Hakem onlara ofsayt demiş. Çizgi yanlış çizildi, yanlış çizildiği fark edilince geri dönüş olmadı iddiası var. Böyle bir şey varsa maç iptal edilir. Kural olarak demiyorum, vicdan olarak diyorum." "NE CEZA VERİLECEK NE KARARLAR ALINACAK BEKLİYORUZ" "Bizim Göztepe maçımızda bu kadar uzun VAR incelemesi olmuştu. Yaklaşık 4 dakikaydı. Dünkü 5 dakika incelendi. Bugüne kadar hangi VAR incelemesinde hakemin elinde kaleme benzer bir objeyle bir şeyler yaptığını gördük? Dünkü maçta yaşanan olay herhangi bir olay değil. Hakem hataları olacaktır, ancak böylesi başka seviyede bir hata. Ne ceza verilecek, ne önlem alınacak ve ne kararlar verilecek bekliyoruz"

"BİR İDDİADA BULUNURSAK ARKASINDA DURURUZ" "Biz bir iddiada bulunursak arkasında bulunuruz. Dolayısıyla biz tespitte bulunuyoruz, bu tespite yanlış diyen varsa da soru-cevap kısmında sonuna kadar beni zorlayın. Bizde çanak soru olmaz. Biraz önceki toplantıda neredeyse Galatasaray mağdur oluyordu. Bu yapılanlar hepimizi birbirimize düşürecek." "SİVASSPOR OLGUN DAVRANDI" "Sivasspor en büyük mağdur, dünkü açıklamalarına çok büyük saygı duyuyorum. Çok daha fazla şey söyleyebilirlerdi ancak olgun davrandılar ve federasyondan açıklama istediler." "BİZİM HER YERDE ELİMİZ YOK" "Bizim her yerde elimiz yok. Bize daha önce VAR kayıtları da verilmedi. İnşallah soru işaretlerini giderecek açıklama yapılır." "Ben dünkü durumu çok büyük bir fırsat olarak görüyorum. Şu ana kadar niyetinden şüphe etmediğim federasyonun, gerçek anlamda niyetini burada göreceğiz."

"YAPAY ZEKA YENİ BİR SİSTEM" "Yapay zeka sistemi yeni bir sistem. Bu sistemi koymak bile federasyonun niyetini gösteriyor. Federasyonumuz iyi niyetli ancak tecrübeli değiller. Fakat getirilen sistem doğru işlerse, büyük fayda getirir. Bizim şüphemiz, verilerin manipüle edildiği. Yan hakemlerin atamasını bize göstermediler. Niye göstermediler bilmiyorum. Niyet iyi, yeni sistem uygulanmak isteniyor ancak yapay zeka diye de her şey doğru olacak diye bir şey yok. Toplum bilgilendirilmeli." "İNŞALLAH DERBİYE HİÇBİR ETKİ YAPMAZ" "Her derbi öncesi soru işaretleri ve kuşkular var. Bu seferki, oluş şekli açısından iyi olmadı. İnşallah derbiye hiçbir etki yapmaz. Ne kadar çok kulüp konuşursa, ne kadar çok kulüp samimi olarak değişiklik isterse ancak o zaman düzelebiliriz. İnşallah yaşananların derbi atmosferine olumsuz bir etkisi olmaz." "YABANCI HAKEM TALEBİ REDDEDİLDİ" "Yabancı hakem konusu defalarca Kulüpler Birliği'nde ve TFF'de konuşuldu. Araştırmalar yapıldı. Suudi Arabistan ve Yunanistan dışında kullanan yok. TFF, yabancı hakem getirilmesinin Türk hakemlerin moralini bozacağı gerekçesiyle bu talebi reddetti." "BİZİM YOĞURT YİYİŞİMİZ DEĞİŞTİ" "Erden Timur'un aldığı cezayla alakalı benim ahkam kesmemin bir anlamı yok. Sokak tabiriyle 'Ağlamayana mama yok' diyebiliriz. İlk dönemlerde acemiydik ancak son dönemlerde yoğurt yiyişimiz değişti." "Haklı olmak değil, haklı kalmak önemli. İyi niyetli olmak değil, iyi niyetli olduğuna inanılması önemli."

"TFF'NİN ZİYARETİNİ MAÇTAN SONRAYA ERTELEDİK" "TFF, bize Trabzonspor maçından önce ziyaret gerçekleştirecekti ancak biz maçtan sonra olsun, yanlış anlaşılmasın dedik. Algı olarak çok yanlış yerlere gitti. İnşallah ocak ayının ilk haftasında görüşeceğiz." "BİZE VERİLEN KARTLARA SESİMİZİ ÇIKARMADIK" "Bize de birkaç tane kırmızı kart verildi ancak sesimizi çıkarmadık. Dün bir kart olayı var, bunu Valencia yapsa ne olurdu? Adam Valencia'yı görmeden attı. Eğer bu olaylar sokağa inerse, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışıyorlar." "ÖZGÜÇ TÜRKALP SİSTEMDEN ÇIKARILMALI" "Özgüç Türkalp, bir an önce hakem sisteminden çıkarılmalı. Dünkü maçın sorumlusu tamamen o. Derhal emekli olmalı." "BU LİGİ KOVİD DURDURAMADI, ERDEN TİMUR MU DURDURACAK?" "Bu ligi Kovid durduramadı, Erden Timur mu durduracak?" "Yakında sizi şaşırtacak bilgilerle geleceğiz, araştırma içindeyiz."

"MHK HİÇ ATANMAMALIYDI" "Ortada gruplaşmalar ve hesaplaşmalar var. Bu durumdan Türk futbolu zarar görmekte. Bu karmaşık yapıda, kendini koruyup bundan faydalanmaya çalışan kulüpler var. Ancak şu andaki federasyona böyle bir şey diyebileceğimizi düşünmüyorum. MHK, bırakın istifayı, oraya hiç atanmamalıydı" "Mehmet Büyükekşi futbolun içinden gelen biri değil. Tüm kurulları kendisi hazırlamamıştır. Ben ona bu kişilerle alakalı gerekli uyarıları yaptım. Biz koskoca 80 milyonluk ülkede inanabileceğimiz, hata yaparsa sağlık olsun diyebileceğimiz bir insan bulamıyoruz. Biz Fenerbahçe'nin hakkını koruduğumuza inanıyoruz" "BU FEDERASYON SON ŞANSIMIZ" "Ne yazık ki hala, iyi oynamanın kazanmak için yeterli olmadığı bir futbol iklimindeyiz. Bu federasyon son şansımız. Bunu zamanında Nihat Özdemir'e de söylemiştim ancak yanılmışım. Bu dönüşümün yapılabilmesi için Fenerbahçe olarak üstümüze düşeni yapacağız. Bu durumdan farklı bir davranışımız şu an yok."

"İYİLİK KAZANACAKSA İLK FENERBAHÇE KAZANIR" "Erden Bey'i çok iyi tanımıyorum. Ne kadar çabaladığını, uğraştığını biliyorum. İyilik kazansın dedi. Ben de her zaman bundan bahsediyorum. Çocuklarıma bunu öğretiyorum. Ancak iyilik kazanacaksa, ilk Fenerbahçe kazanır. Erden Bey duruma sadece Sivasspor'un golü üzerinden baksa, bunu devrim yaratacak bir durum olarak değerlendirip saygı duyardım. Ancak bunun büyütüldüğünü düşünerek yaklaşırsanız, samimiyetiniz sorgulanır"

"NEDEN YILLARCA HATIRLANAN HAKEM HATALARI, GALATASARAY LEHİNE?" Siz böyle derseniz, biri çıkıp 'Neden yıllarca konuşulan hakem hataları hep Galatasaray lehine?' diye sorar. Veya 'Neden bir takım VAR konuşmalarını alıyorken başka takım bunu diyemiyor?' der." SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR... NELER OLMUŞTU? Ligin 16. haftasında Sivasspor'la deplasmanda karşılaşırken mücadelede 1-0'lık skorla sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle devam ederken Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad ile attığı gol, VAR incelemesinin ardından geçersiz sayılmıştı. Hakem Erkan Özdamar ve VAR hakemi Özgüç Türkalp'in bu kararları gündeme otururken Sivasspor ve Fenerbahçe cephesinden tepki gelmişti. Sivasspor, maçın 1-1'e geldiği golün ardından yaptığı paylaşımda "Bu da mı gol değil" ifadelerini kullanırken başkan Mecnun Otyakmaz da mücadelenin ardından sert açıklamalar yapmıştı. Hakem yönetimine tepki gösteren Otyakmaz, maçın açıklamasının TFF'nin üst kademesinden isteyeceklerini duyurmuştu. "KARA GECE" Fenerbahçe de, Galatasaray'ın 2020 yılındaki sosyal medya paylaşımına göndermede bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Twitter hesabındaki mesajında, sarı-kırmızılı kulübün 23 Aralık 2020'deki "Futbolda kapkara gece!" paylaşımını alıntılayarak, "23 Ekim 2022-12 Kasım 2022 ve Bugün! Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece!" ifadelerine yer verdi. 23 EKİM VE 12 KASIM'DA NELER YAŞANMIŞTI? Galatasaray, 23 Ekim 2022'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken, maçın ardından sarı-kırmızılı yönetici Erden Timur, "Ligi bitirtmeyeceğiz" açıklaması yapmıştı. 12 Kasım 2022 tarihinde ise Fenerbahçe, Joao Pedro'nun kırmızı kart gördüğü maçta Giresunspor'a 2-1 yenilmişti. Aynı tarihte Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek "Aradan sonra şov devam edecek" demişti.