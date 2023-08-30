Altın fiyatlarında ibre yukarı döndü! 30 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları geçtiğimiz haftaki faiz kararı sonrası düşüşe geçti. Hafta başıyla birlikte özellikle dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketle birlikte çeyrek ve gram altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ağustos altın fiyatları...
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Altın fiyatları hafta başında yakaldığı yükselişi 30 Ağustos Çarşamba günü de sürdürüyor. Bugün özellikle altın üzerinden işlem yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarını merak edip araştırıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 30 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.663,72
1.664,02
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.935,55
1.935,86
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.661,95
2.720,67
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.647,80
10.849,40
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.307,26
5.441,34
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.647,80
10.849,40
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.168,79
11.452,89
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
938,91
1.122,38
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.539,98
1.637,87