Canlı altın fiyatları son gelişmeleriyle takip ediliyor. Alım satım yapacak vatandaşlar altın kurundaki son durumu merak ediyor. Altın ABD'de hükümet krizinin sona ermesi ve Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentiler ile dün güne yükselişle başlamış sonra düşüşe geçmişti. En son gram altın 5,681 TL, çeyrek 9,089 TL’den işlem gördü. İşte, 15 Kasım anlık ve canlı altın fiyatlarında son durum