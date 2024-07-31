Altın fiyatları yükseliyor! 31 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu
Altın güne güzel bir yükselişle başladı. Bu akşam açıklanacak Fed faiz kararında, Fed'in son kez faizi sabit tutacağı tahmin ediliyor. Piyasalardaki bu beklenti, şimdiden altını yükseltti. Bugün gram altın 2 bin 573 TL'den, çeyrek ise 4 bin 117 TL'den işlem görüyor. İşte, 31 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 31 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR
Gram altın Salı günü 2 bin 542 liradan kapanış yaparken; 31 Temmuz Çarşamba günü de 2 bin 573 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 68 liradan, 4 bin 117 liraya yükseldi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.573,42
Satış: 2.573,90
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.407,33
Satış: 2.407,69
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.117,47
Satış: 4.208,33
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 16.469,89
Satış: 16.781,83
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.209,21
Satış: 8.416,65
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.469,89
Satış: 16.781,83
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.971,41
Satış: 17.404,58
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.389,97
Satış: 1.826,72
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.354,21
Satış: 2.494,82