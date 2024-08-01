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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika 2 Ağustos 2024: Altın rekora koşuyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın rekora koşuyor! 2 Ağustos 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Dün akşam açıklanan Fed faiz kararında, politika faizi sabit bırakıldı. Fed Başkanı Jarome Powell'ın Eylül ayında olası bir indirime işaret eden sözleri, altının hızla yükselmesini sağladı. Bugün gram altın 2 bin 593 TL'den, çeyrek ise 4 bin 149 TL'den işlem görüyor. İşte, 2 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

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        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 07:31 Güncelleme: 02.08.2024 - 00:10
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