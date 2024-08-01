Altın rekora koşuyor! 2 Ağustos 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu
Dün akşam açıklanan Fed faiz kararında, politika faizi sabit bırakıldı. Fed Başkanı Jarome Powell'ın Eylül ayında olası bir indirime işaret eden sözleri, altının hızla yükselmesini sağladı. Bugün gram altın 2 bin 593 TL'den, çeyrek ise 4 bin 149 TL'den işlem görüyor. İşte, 2 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Fed, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 2 Ağustos çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR
Gram altın Çarşamba günü 2 bin 542 liradan kapanış yaparken; 1 Ağustos Perşembe günü de 2 bin 593 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 126 liradan, 4 bin 149 liraya yükseldi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.593,39
Satış: 2.593,60
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.448,48
Satış: 2.448,85
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.149,43
Satış: 4.240,53
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 16.597,71
Satış: 16.910,24
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.272,77
Satış: 8.481,63
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.597,71
Satış: 16.910,24
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.263,22
Satış: 17.699,16
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.403,78
Satış: 1.833,90
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.376,56
Satış: 2.505,22