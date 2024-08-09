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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 9 Ağustos 2024: Bugün çeyrek, gram, tam, cumhuriyet ve ata altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında yükseliş! 9 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu

        Dalgalı bir kur izleyen altın fiyatları, Perşembe günü öğleden sonra başlayan yükselişini Cuma gününe de taşıdı. Bugün gram altın 2 bin 610 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 176 liradan işlem görüyor. İşte, 9 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek, Cumhuriyet ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 07:14 Güncelleme: 09.08.2024 - 07:14
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        • 1

          Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle görülen tarihi satış baskısının ardından bugün toparlanma eğilimine girdi.

          ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesinin dün küresel piyasalarda satış baskısının derinleşmesine yol açmasının ardından piyasalarda bugün risk iştahının arttığı görüldü.

          Ülkede resesyon endişelerinin güçlenmesi, dün küresel hisse senedi piyasalarında sert düşüşlere yol açarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplanarak faiz indirimi yapma ihtimali gündeme geldi.

          Fed'in yakın zamanda acil faiz indirim kararı almasının, ekonominin gidişatına ilişkin endişeleri artırabileceği ve bu nedenle piyasalarda panik yaratabileceği endişelerinin etkileri de dün yoğun bir şekilde hissedilmişti.

          Acil faiz indirimi kararının, Fed'in piyasalar üzerindeki kontrolünü kaybettiği şeklinde değerlendirilebileceğine dikkati çeken analistler, bankanın kısa vadede atacağı adımları netleştirmesi gerektiğini ifade etti.

          Fed'in son acil faiz indirim kararı, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla gelmişti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 9 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE BAŞLADI

          Gram altın Perşembe günü 2 bin 586 liradan açılış yaparken; 9 Ağustos Cuma günü 2 bin 610 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 137 liradan, 4 bin 176 liraya yükseldi.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.610,2160

          Satış: 2.610,5180

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.427,02

          Satış: 2.428,18

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 4.176,1500

          Satış: 4.268,2300

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 16.705,3800

          Satış: 17.020,5800

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 8.349,25

          Satış: 8.559,91

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 16.750,85

          Satış: 17.067,46

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 17.394,64

          Satış: 17.838,36

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.422,13

          Satış: 1.861,01

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.406,46

          Satış: 2.544,94

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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