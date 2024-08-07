Altın fiyatları düşüşe geçti! 7 Ağustos 2024 Çarşamba altın fiyatları alış-satış tablosu
ABD'de güçlenen resesyon endişesinin ardından karışan küresel piyasalar, toparlanma eğilimini sürdürüyor. Aynı şekilde dalgalı bir kur izleyen altın fiyatları, dün kapanışı olumlu bir tablo ile yapsa da bugün için aynı ivmeyi koruyamadı. Bugün gram altın 2 bin 572 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 115 liradan işlem görüyor. İşte, 7 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile canlı altın fiyatları...
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Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle görülen tarihi satış baskısının ardından bugün toparlanma eğilimine girdi.
ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesinin dün küresel piyasalarda satış baskısının derinleşmesine yol açmasının ardından piyasalarda bugün risk iştahının arttığı görüldü.
Ülkede resesyon endişelerinin güçlenmesi, dün küresel hisse senedi piyasalarında sert düşüşlere yol açarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplanarak faiz indirimi yapma ihtimali gündeme geldi.
Fed'in yakın zamanda acil faiz indirim kararı almasının, ekonominin gidişatına ilişkin endişeleri artırabileceği ve bu nedenle piyasalarda panik yaratabileceği endişelerinin etkileri de dün yoğun bir şekilde hissedilmişti.
Acil faiz indirimi kararının, Fed'in piyasalar üzerindeki kontrolünü kaybettiği şeklinde değerlendirilebileceğine dikkati çeken analistler, bankanın kısa vadede atacağı adımları netleştirmesi gerektiğini ifade etti.
Fed'in son acil faiz indirim kararı, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla gelmişti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 7 Ağustos 2024 Çarşamba çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!
Gram altın Salı günü 2 bin 600 liradan açılış yaparken; 7 Ağustos Çarşamba günü 2 bin 572 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 160 liradan, 4 bin 115 liraya geriledi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.572,31
Satış: 2.572,79
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.384,45
Satış: 2.384,81
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.115,69
Satış: 4.206,51
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 16.462,76
Satış: 16.774,60
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.205,66
Satış: 8.413,03
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.462,76
Satış: 16.774,60
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.418,40
Satış: 17.862,71
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.409,73
Satış: 1.846,76
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.386,31
Satış: 2.524,11