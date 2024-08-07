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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 7 Ağustos 2024: Bugün çeyrek altın, gram altın ve ons ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşe geçti! 7 Ağustos 2024 Çarşamba altın fiyatları alış-satış tablosu

        ABD'de güçlenen resesyon endişesinin ardından karışan küresel piyasalar, toparlanma eğilimini sürdürüyor. Aynı şekilde dalgalı bir kur izleyen altın fiyatları, dün kapanışı olumlu bir tablo ile yapsa da bugün için aynı ivmeyi koruyamadı. Bugün gram altın 2 bin 572 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 115 liradan işlem görüyor. İşte, 7 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile canlı altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 07:18 Güncelleme: 07.08.2024 - 07:18
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        • 1

          Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle görülen tarihi satış baskısının ardından bugün toparlanma eğilimine girdi.

          ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesinin dün küresel piyasalarda satış baskısının derinleşmesine yol açmasının ardından piyasalarda bugün risk iştahının arttığı görüldü.

          Ülkede resesyon endişelerinin güçlenmesi, dün küresel hisse senedi piyasalarında sert düşüşlere yol açarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplanarak faiz indirimi yapma ihtimali gündeme geldi.

          Fed'in yakın zamanda acil faiz indirim kararı almasının, ekonominin gidişatına ilişkin endişeleri artırabileceği ve bu nedenle piyasalarda panik yaratabileceği endişelerinin etkileri de dün yoğun bir şekilde hissedilmişti.

          Acil faiz indirimi kararının, Fed'in piyasalar üzerindeki kontrolünü kaybettiği şeklinde değerlendirilebileceğine dikkati çeken analistler, bankanın kısa vadede atacağı adımları netleştirmesi gerektiğini ifade etti.

          Fed'in son acil faiz indirim kararı, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla gelmişti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 7 Ağustos 2024 Çarşamba çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

          Gram altın Salı günü 2 bin 600 liradan açılış yaparken; 7 Ağustos Çarşamba günü 2 bin 572 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 160 liradan, 4 bin 115 liraya geriledi.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.572,31

          Satış: 2.572,79

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.384,45

          Satış: 2.384,81

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 4.115,69

          Satış: 4.206,51

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 16.462,76

          Satış: 16.774,60

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 8.205,66

          Satış: 8.413,03

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 16.462,76

          Satış: 16.774,60

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 17.418,40

          Satış: 17.862,71

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.409,73

          Satış: 1.846,76

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.386,31

          Satış: 2.524,11

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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