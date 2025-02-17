Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 17 Şubat 2025 Pazartesi günü için araştırılmaya başlandı. Altın, yatırımcıların son rekor yükselişin aşırıya kaçmış olabileceği endişesiyle iki ayın en büyük tek günlük düşüşünün ardından yatay seyrediyor. Ons altın 2 bin 896 lira seviyesindeyken, gram altın 3 bin 373 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…
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Canlı altın fiyatları haftanın ilk iş gününde alım-satım yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Altın, iki ayın en büyük tek günlük düşüşünün ardından yeni haftaya yatay seyirde başladı. Külçe, Cuma günü yüzde 1,6 düştükten sonra ons başına 2.886 dolara yakın işlem gördü. 14 günlük göreli güç endeksi altının haftanın başlarında aşırı alım seviyelerine ulaştığını gösterdi. Yatırımcılar ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri nedeniyle piyasa kesintileri riskinin yanı sıra Fed'in faiz oranı yörüngesini de inceliyorlar. İşte, 17 Şubat 2025 Altın fiyatları alış satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3359 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3352 lira, en yüksek de 3381 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3373 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.372,6800
Satış: 3.373,1810
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.896,3200
Satış: 2.896,9600
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.396,1200
Satış: 5.515,1700
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.584,4800
Satış: 21.993,2200
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.395,00
Satış: 22.502,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.764,58
Satış: 11.036,14
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.597,47
Satış: 22.004,24
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.761,30
Satış: 23.331,85
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.869,37
Satış: 2.743,72
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.133,23
Satış: 3.294,29
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.642,00
Satış: 56.143,00
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