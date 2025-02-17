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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 17 ŞUBAT: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 17 Şubat 2025 Pazartesi günü için araştırılmaya başlandı. Altın, yatırımcıların son rekor yükselişin aşırıya kaçmış olabileceği endişesiyle iki ayın en büyük tek günlük düşüşünün ardından yatay seyrediyor. Ons altın 2 bin 896 lira seviyesindeyken, gram altın 3 bin 373 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 17 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 07:22 Güncelleme: 17.02.2025 - 23:07
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