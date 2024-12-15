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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu 15 Aralık 2024: Altın düşüşte! Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

        Altın düşüşte! 15 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin artmasıyla negatif bir seyir öne çıkıyor. Ülkede açıklanan enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller enflasyonla mücadelenin beklenenden daha çok zaman alabileceği endişelerini beslerken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 15 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 07:37 Güncelleme: 15.12.2024 - 07:37
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