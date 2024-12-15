Altın düşüşte! 15 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin artmasıyla negatif bir seyir öne çıkıyor. Ülkede açıklanan enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller enflasyonla mücadelenin beklenenden daha çok zaman alabileceği endişelerini beslerken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 15 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin artmasıyla geçen hafta karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta Fed'in açıklayacağı para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.
Dünya genelinde son dönemde artan jeopolitik riskler ve Güney Kore ile Fransa'daki siyasi krizlerin derinleşmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırırken, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller de enflasyonla mücadelenin beklenenden daha uzun sürebileceği endişelerini besledi.
ABD'de açıklanan veriler ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentileri güçlendirse de, Fed'in gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 15 Aralık 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN DÜŞÜŞTE
Cuma günü 2 bin 974 TL olan altın, 15 Aralık günü 2 bin 975 TL oldu. Çeyrek altın da 4 bin 759 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.974,94
Satış: 2.975,32
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.646,80
Satış: 2.649,65
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.759,91
Satış: 4.864,65
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.039,63
Satış: 19.399,11
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.573,00
Satış: 19.723,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.490,06
Satış: 9.729,31
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 19.039,63
Satış: 19.399,11
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.904,15
Satış: 20.404,38
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.626,29
Satış: 2.465,80
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.738,23
Satış: 2.888,09
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