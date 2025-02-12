Altın fiyatları son dakika hareketleri yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından inceleniyor. Altın bu yıl art arda rekorlar kırarak yükseldi ve ons ​​başına 3 bin doları test ediyor. Bu artış, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına planlanan bir vergi dahil olmak üzere ticarette bir dizi agresif hamle başlatmasıyla artan güvenli liman talebiyle desteklendi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 12 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…