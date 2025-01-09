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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış satış tablosu! 10 Ocak 2025 altın yükseliyor! Bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükseliş! 10 Ocak Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. Yatırım ya da birikim yapmak isteyenler bugünün altın fiyatları grafiğini araştırıyor. Geçtiğimiz hafta hareketli bir seyir izleyen gram altın fiyatı, 3 bin liranın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Alınan son verilere göre bugün çeyrek altın fiyatı saat 15.00 itibarıyla 4.963 TL'den, gram altın ise 3.036 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 10 Ocak 2025 Altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 07:23 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:10
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