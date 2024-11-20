ABD'de Donald Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikaların faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlik oluşturmasının da etkisiyle değer kaybeden altının ons fiyatı, haftalık bazda 3,5 yılın en kötü performansını sergiledi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması hem bu ülkede hem de dünyada birçok belirsizliği de beraberinde getirdi.

Bu belirsizlikler ülkede enflasyonun düşüş hızıyla Fed'in faiz indirim süreçlerine yönelik soru işaretleri oluşturdu. Dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken ABD tahvil faizleri yükseldi.

Seçimden önce yükseliş trendinde hareket eden altının ons fiyatı 30 Ekim'de 2 bin 790 dolarla rekor kırmıştı. Bu seviyelerde tutunamayan altının fiyatı, seçimlerin ardından düşüşe geçti. Düşüşü ivmelendiren altının ons fiyatı bu haftayı yüzde 4,41 değer kaybıyla 2 bin 566 dolardan tamamladı. Böylece altının ons fiyatı haftalık bazda Haziran 2021'den bu yana en kötü performansını sergiledi. Altının ons fiyatı söz konusu yılda 14 Haziranla başlayan haftada yüzde 6,01 değer kaybetmişti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 21 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...