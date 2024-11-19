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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları 20 Kasım 2024: Altın yükseliyor! Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın yükseliyor! 20 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını nasıl etkileyeceğine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, geçen hafta açıklanan enflasyon verileri de yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor. Para piyasalarında Fed'in gelecek ay faiz indirimlerine devam etmeyebileceğine yönelik tahminler fiyatlamalara dahil oldu. Buna göre, bankanın yüzde 65 ihtimalle gelecek politika faizini 25 baz puan düşüreceği, yüzde 35 ihtimalle sabit tutacağı öngörülüyor. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 20 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 07:10 Güncelleme: 20.11.2024 - 00:03
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        • 1

          ABD'de Donald Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikaların faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlik oluşturmasının da etkisiyle değer kaybeden altının ons fiyatı, haftalık bazda 3,5 yılın en kötü performansını sergiledi.

          AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması hem bu ülkede hem de dünyada birçok belirsizliği de beraberinde getirdi.

          Bu belirsizlikler ülkede enflasyonun düşüş hızıyla Fed'in faiz indirim süreçlerine yönelik soru işaretleri oluşturdu. Dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken ABD tahvil faizleri yükseldi.

          Seçimden önce yükseliş trendinde hareket eden altının ons fiyatı 30 Ekim'de 2 bin 790 dolarla rekor kırmıştı. Bu seviyelerde tutunamayan altının fiyatı, seçimlerin ardından düşüşe geçti. Düşüşü ivmelendiren altının ons fiyatı bu haftayı yüzde 4,41 değer kaybıyla 2 bin 566 dolardan tamamladı. Böylece altının ons fiyatı haftalık bazda Haziran 2021'den bu yana en kötü performansını sergiledi. Altının ons fiyatı söz konusu yılda 14 Haziranla başlayan haftada yüzde 6,01 değer kaybetmişti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 20 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN FİYATLARI GÜNLER SONRA YÜKSELİŞE GEÇTİ

          17 Kasım Pazar günü 2 bin 836 lira olan gram altın 18 Kasım Pazartesi günü 2 bin 928 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 538 lira iken, 4 bin 685 lira olarak güncellendi.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.928,3270

          Satış: 2.928,7050

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.624,47

          Satış: 2.624,84

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 4.685,6300

          Satış: 4.788,6600

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 18.742,5700

          Satış: 19.095,8000

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          TAM ALTIN FİYATI

          Alış: 20.048,00

          Satış: 20.235,00

          CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 9.345,63

          Satış: 9.581,20

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 18.752,42

          Satış: 19.106,85

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 20.381,57

          Satış: 20.893,46

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 11

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.667,19

          Satış: 2.510,62

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 12

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.804,68

          Satış: 2.953,60

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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