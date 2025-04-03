Altın fiyatları düşüşte! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
Canlı altın fiyatları 4 Nisan 2025 alış-satış tablosu alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri ABD ekonomisi açısından olumsuzluk yarattı. Altın fiyatları euro/dolar paritesinin 10 yılın en hızlı artışını göstermesiyle birlikte gerilemeye başladı. Güne 3826 liradan başlayan gram altın 3 bin 763 TL'ye geriledi. Peki, bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 4 Nisan Cuma güncel altın alış-satış fiyatları...
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Altın fiyatları 4 Nisan Cuma günü verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri sonrasında ons altın tarafında yeni rekor görüldü. Ancak ABD ekonomisine dair olumsuz beklentilerin ortaya çıkması doları diğer para birimleri karşısında değersiz kıldı. Bu da en çok euroya yaradı. Euronun yükselişe geçmesi ons bazında kayıplara neden oldu. Ons altındaki düşüş gram altına da negatif yansıdı. Peki, bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 4 Nisan Cuma Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3826 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3813 lira, en yüksek de 3867 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3763 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.763, 3890
Satış: 3.764,7910
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.127,63
Satış: 3.128,31
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.021,2600
Satış: 6.154,9300
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 24.122,4600
Satış: 24.577,7700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 24.904,00
Satış: 25.075,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.007,65
Satış: 12.310,34
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 24.090,58
Satış: 24.545,38
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 25.359,44
Satış: 26.000,79
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.085,60
Satış: 2.999,73
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.484,08
Satış: 3.667,94
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 61.878,00
Satış: 62.736,00