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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 4 NİSAN 2025: Altın düşüşte! Bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 4 Nisan 2025 alış-satış tablosu alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri ABD ekonomisi açısından olumsuzluk yarattı. Altın fiyatları euro/dolar paritesinin 10 yılın en hızlı artışını göstermesiyle birlikte gerilemeye başladı. Güne 3826 liradan başlayan gram altın 3 bin 763 TL'ye geriledi. Peki, bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 4 Nisan Cuma güncel altın alış-satış fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 07:41 Güncelleme: 04.04.2025 - 00:01
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