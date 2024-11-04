Altın yeniden yükselişte! 4 Kasım altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın, keskin iniş çıkışları ile yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi (WGC) Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigos, altın yatırım ve talebinde büyüme eğiliminin devam etmesini beklediklerini belirterek, "Özellikle yatırım tarafında hala çok fazla bastırılmış talep olduğunu düşünüyorum. Yatırım tarafında altın piyasası doymuş görünmüyor." dedi. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 4 Kasım 2024 Pazartesi canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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Küresel piyasalarda, 5 Kasımda gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izleniyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılırken, Bankanın aralıkta bir faiz indirimi daha yapacağına ilişkin tahminler yüzde 68 seviyesinde bulunuyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 4 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞTE!
3 Kasım Pazar günü 3 bin 17 lira olan gram altın 5 Kasım Pazartesi günü 3 bin 24 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 828 lira iken, 4 bin 840 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.024,9050
Satış: 3.025,2250
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.740,64
Satış: 2.741,00
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.840,0700
Satış: 4.946,6300
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.361,3700
19.727,4200
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.241,00
Satış: 20.404,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.651,21
Satış: 9.894,65
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 19.362,92
Satış: 19.728,78
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.525,43
Satış: 21.040,79
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.683,81
Satış: 2.534,33
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.831,69
Satış: 2.988,25
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