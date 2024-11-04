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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 4 Kasım 2024 Pazartesi: Altın yeniden yükselişte! Bugün gram, çeyrek, bilezik ve tam altın ne kadar?

        Altın yeniden yükselişte! 4 Kasım altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın, keskin iniş çıkışları ile yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Dünya Altın Konseyi (WGC) Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigos, altın yatırım ve talebinde büyüme eğiliminin devam etmesini beklediklerini belirterek, "Özellikle yatırım tarafında hala çok fazla bastırılmış talep olduğunu düşünüyorum. Yatırım tarafında altın piyasası doymuş görünmüyor." dedi. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 4 Kasım 2024 Pazartesi canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 07:12 Güncelleme: 04.11.2024 - 07:12
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