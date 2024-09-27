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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 28 Eylül: Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, yarım, Cumhuriyet ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! 28 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altındaki hareketlilik, sadece yatırımcıların değil vatandaşın da ilgi odağına yerleşti. Küresel piyasalarda başlayan gevşeme ile beraber altın fiyatları da yükseliyor. Gram altın, şimdiden 3 bin TL sınırına çok yaklaştı. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 28 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 07:17 Güncelleme: 28.09.2024 - 00:13
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