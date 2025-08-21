Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Dün son 3 haftanın en düşük seviyesine gerileyen altın, bugün yatay seyrediyor. Altının gramı saat 09.20 itibarıyla 4 bin 393 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira? İşte 21 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları!
- 1
Canlı altın fiyatları 21 Ağustos Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları güçlü ivme yakalayamıyor. Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine odaklanmasıyla beklemeye geçti. Ons altın, saat 09.20 itibarıyla 3 bin 349 dolar seviyesinde. İşte, 21 Ağustos 2025 altın fiyatları alış-satış rakamları...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.393,3130
Satış: 4.393,7610
- 3
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.347,86
Satış: 3.349,00
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.029,2800
Satış: 7.183,8600
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.117,2000
Satış: 28.647,3200
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.626,00
Satış: 28.817,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.011,78
Satış: 14.364,81
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.111,40
Satış: 28.641,75
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.179,32
Satış: 29.915,21
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.406,22
Satış: 3.375,27
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.005,60
Satış: 4.217,32
- 12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.300,00
Satış: 71.932,00
-
- 13