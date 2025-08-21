Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 21 AĞUSTOS 2025: Altın yatay seyirde! Bugün çeyrek, gram, ata, ons, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatlarında yatay seyir! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Dün son 3 haftanın en düşük seviyesine gerileyen altın, bugün yatay seyrediyor. Altının gramı saat 09.20 itibarıyla 4 bin 393 liradan işlem görüyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira? İşte 21 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları!

        Giriş: 21.08.2025 - 07:49 Güncelleme: 21.08.2025 - 09:25
