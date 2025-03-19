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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 20 MART 2025: Altında hızlı yükseliş! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında hızlı yükseliş! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 20 Mart Perşembe verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. ABD Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararıyla birlikte altının yönünü daha iyi belirlemesi bekleniyor. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 699 lira, çeyrek altın ise 5 bin 917 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 07:36 Güncelleme: 20.03.2025 - 00:05
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