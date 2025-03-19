Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesinde altındaki volatil seyir sürüyor. Rekor üstüne rekor kıran ons ve gram altın tarihi yüksek seviyelere tırmandı. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, ABD'nin ticaret savaşlarını artırması, ABD borsalarındaki tedirginlik altına olan talebi artırdı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 19 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…