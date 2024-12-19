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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 20 ARALIK 2024: Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün Cumhuriyet altını, tam, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatlarında dalgalanma! 20 Aralık 2024 Bugün ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 20 Aralık 2024 Cuma günü için araştırılıyor. Fed yılın son faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Faiz kararı piyasa beklentisini karşılasa da eylül ayında 2025 için 4 faiz indirimi bekleyen Fed yetkililerinin bu beklentiyi 2'ye düşürmesi piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. altının ons fiyatı dün, günü yüzde 1,9 düşüşle 2 bin 592 dolardan tamamladı. Yeni günde ise kayıplarını kısmen kapatan altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 2 bin 608 dolardan işlem görüyor. İşte 20 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 07:16 Güncelleme: 20.12.2024 - 00:11
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