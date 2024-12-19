Altın fiyatlarında dalgalanma! 20 Aralık 2024 Bugün ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 20 Aralık 2024 Cuma günü için araştırılıyor. Fed yılın son faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Faiz kararı piyasa beklentisini karşılasa da eylül ayında 2025 için 4 faiz indirimi bekleyen Fed yetkililerinin bu beklentiyi 2'ye düşürmesi piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. altının ons fiyatı dün, günü yüzde 1,9 düşüşle 2 bin 592 dolardan tamamladı. Yeni günde ise kayıplarını kısmen kapatan altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 2 bin 608 dolardan işlem görüyor. İşte 20 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
- 1
Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Karardan önce 2.639 dolardan işlem gören altının ons fiyatı kararın ardından 2.604 dolara kadar geriledi. Bugün ise kayıplarını kısmen kapatan altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 2 bin 608 dolardan işlem görüyor. İşte Kapalıçarşı verileri ile 20 Aralık 2024 canlı altın fiyatları grafiği...
- 2
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Fed yılın son faiz kararını açıkladı ve beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Faiz kararı piyasa beklentisini karşılasa da eylül ayında 2025 için 4 faiz indirimi bekleyen Fed yetkililerinin bu beklentiyi 2'ye düşürmesi piyasalarda dalgalanmaya yol açtı.
Söz konusu gelişmelerle piyasalarda oynaklığın arttığı görülürken, altının ons fiyatı dün, günü yüzde 1,9 düşüşle 2 bin 592 dolardan tamamladı. Yeni günde ise kayıplarını kısmen kapatan altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 2 bin 608 dolardan işlem görüyor.
Gram altın bugün 2 bin 927 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 687 liradan işlem görüyor.
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.927,30
Satış: 2.927,70
-
- 4
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.605,04
Satış: 2.605,54
- 5
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.687,2800
Satış: 4.790,5500
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.751,8100
Satış: 19.106,3400
-
- 7
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.149,00
Satış: 19.499,00
- 8
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.337,64
Satış: 9.572,99
- 9
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 18.733,82
Satış: 19.087,43
-
- 10
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.689,46
Satış: 20.184,45
- 11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.607,92
Satış: 2.443,59
- 12
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.708,10
Satış: 2.855,34
-
- 13
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 47.796,00
Satış: 48.512,00
- 14