Altın fiyatları yükselişte! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Canlı altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte altın fiyatları ralli yapmaya başladı. Trump'ın korumacı tavırları, jeopolitik söylemleri, sert çıkışları altına yükseliş getirdi. Gram altın 3 bin 405 liradan, çeyrek altın 5 bin 449 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 19 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Canlı altın fiyatları haftanın ikinci iş günü için araştırılıyor. Altın fiyatları birkaç gündür alıcılı seyir izliyor. Altın yatırımcıları heyecanla verileri takip ederken küresel ekonomik gelişmeler değerli maden üzerinde etkisini sürdürüyor. Anlık verilere göre, gram altın 3 bin 405 lira, çeyrek altın 5 bin 449 lira seviyesinde. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Şubat 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3377 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3370 lira, en yüksek de 3393 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3405 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.405,9620
Satış: 3.406,4640
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.917,87
Satış: 2.918,38
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.449,6600
Satış: 5.569,4500
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.798,6500
Satış: 22.209,6600
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.711,00
Satış: 22.833,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.863,84
Satış: 11.137,74
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.794,16
Satış: 22.205,61
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 23.070,57
Satış: 23.648,71
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.896,63
Satış: 2.776,74
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.177,02
Satış: 3.341,99
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 56.416,00
Satış: 56.956,00
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