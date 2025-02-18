Canlı altın fiyatları haftanın ikinci iş günü için araştırılıyor. Altın fiyatları birkaç gündür alıcılı seyir izliyor. Altın yatırımcıları heyecanla verileri takip ederken küresel ekonomik gelişmeler değerli maden üzerinde etkisini sürdürüyor. Anlık verilere göre, gram altın 3 bin 405 lira, çeyrek altın 5 bin 449 lira seviyesinde. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte 19 Şubat 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…