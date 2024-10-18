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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 18 Ekim 2024: Altında yükseliş sürüyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın rekora koşuyor! 18 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Dünya Altın Konseyi, "Altının uzun vadeli getiri beklentisi" başlıklı raporunu yayımladı. Dünya Altın Konseyi (WGC), altının uzun vadede son 50 yılda enflasyonun önemli oranda üzerinde, küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile uyumlu bir getiri sağladığını açıkladı. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 18 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 07:12 Güncelleme: 18.10.2024 - 08:03
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