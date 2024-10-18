Altın rekora koşuyor! 18 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Dünya Altın Konseyi, "Altının uzun vadeli getiri beklentisi" başlıklı raporunu yayımladı. Dünya Altın Konseyi (WGC), altının uzun vadede son 50 yılda enflasyonun önemli oranda üzerinde, küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ile uyumlu bir getiri sağladığını açıkladı. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 18 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladı.
Bir süredir ABD'de enflasyonist baskıların gücünü yitirdiğine yönelik artan güven, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından yerini temkinli bir duruşa bıraktı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay politika faizini sabit tutabileceğine ilişkin ihtimaller fiyatlamalara dahil olsa da yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda da 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapacağına yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 18 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
17 Ekim Perşembe günü 2 bin 948 lira olan gram altın 18 Ekim Cuma günü 2 bin 977 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 717 lira iken, 4 bin 761 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.977,2430
Satış: 2.977,7160
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.708,48
Satış: 2.708,83
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.761,9700
Satış: 4.866,6400
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.054,0300
Satış: 19.413,5200
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.055,00
Satış: 20.259,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.494,35
Satış: 9.733,49
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 19.048,22
Satış: 19.407,45
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.244,65
Satış: 20.753,10
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.667,78
Satış: 2.519,90
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.805,65
Satış: 2.967,16
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