Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 16 ARALIK: Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 16 Aralık Pazartesi günü verileri araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından olan altın, son günlerde inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Geçtiğimiz hafta 3 bin liranın üstüne çıkan ardından düşüşe geçen altın fiyatları, haftanın ilk iş gününde yukarı yönlü hareket ediyor. Bugün saat 15.00 itibarıyla ons altın 2 bin 659 TL, gram altın ise 2 bin 993 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 16 Aralık 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 07:30 Güncelleme: 16.12.2024 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Kurakhove düştü
        Kurakhove düştü
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Adana'da ilginç görüntü! Atını markete bağladı
        Adana'da ilginç görüntü! Atını markete bağladı
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Habertürk Anasayfa