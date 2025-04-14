Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 14 Nisan Pazartesi günü için araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Trump'ın ani değişen ticaret politikaları ABD hisse senetleri, tahvilleri ve dolar üzerinde büyük dalgalanmalara neden olurken, küresel resesyon korkuları nedeniyle yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor. Altının ons fiyatı 3 bin 245 doları görerek bugün de rekor tazeledi. Geçen hafta yüzde 6'dan fazla değer kazanan altın, dolardaki düşüşten de destek aldı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...
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Altın fiyatları 14 Nisan 2025 alış-satış grafiği yakından takip ediliyor. Dolardaki düşüşten de destek alan değerli metal altın yeni haftaya rekorla başladı. Ons altının fiyatı 3245 doları görerek rekor tazeledi. Anlık verilere göre gram altın ise 3913 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Nisan 2025 Güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 3959 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3919 lira, en yüksek de 3968 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3913 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.913,08
Satış: 3.913,56
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.222,76
Satış: 3.223,54
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.260,93
Satış: 6.398,67
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.043,71
Satış: 25.516,39
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 25.636,00
Satış: 25.813,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.482,73
Satış: 12.797,33
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.043,71
Satış: 25.516,39
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 26.072,09
Satış: 26.731,11
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.149,37
Satış: 3.074,16
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.587,01
Satış: 3.775,99
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 63.704,00
Satış: 64.590,00