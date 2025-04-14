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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 14 NİSAN 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 14 Nisan Pazartesi günü için araştırılıyor. Alım satım yapmak isteyenler, canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Trump'ın ani değişen ticaret politikaları ABD hisse senetleri, tahvilleri ve dolar üzerinde büyük dalgalanmalara neden olurken, küresel resesyon korkuları nedeniyle yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor. Altının ons fiyatı 3 bin 245 doları görerek bugün de rekor tazeledi. Geçen hafta yüzde 6'dan fazla değer kazanan altın, dolardaki düşüşten de destek aldı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Nisan 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 07:29 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:18
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