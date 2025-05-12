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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 12 MAYIS 2025: Altın ABD-Çin anlaşması sonrası düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın ABD-Çin anlaşması sonrası düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Hafta sonu başlayan ABD-Çin arasındaki tarife müzakerelerinden olumlu haberler gelmesi ile altının ons fiyatı 3300 doların altına geriledi. ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri indireceğini açıklamasının ardından altın fiyatları sert düştü. Ons altındaki düşüş, yurt içi piyasalardaki gram, çeyrek, ve cumhuriyet altınına da negatif olarak yansıdı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 07:46 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:33
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