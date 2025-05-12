Altın ABD-Çin anlaşması sonrası düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Hafta sonu başlayan ABD-Çin arasındaki tarife müzakerelerinden olumlu haberler gelmesi ile altının ons fiyatı 3300 doların altına geriledi. ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri indireceğini açıklamasının ardından altın fiyatları sert düştü. Ons altındaki düşüş, yurt içi piyasalardaki gram, çeyrek, ve cumhuriyet altınına da negatif olarak yansıdı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları 12 Mayıs 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu yapılan ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelen pozitif haberlerin piyasanın korkularını hafifletmesi ve yatırımcıların riskli yatırımlara yönelmesine neden olmasıyla ons altın geriledi. ABD ile Çin arasında müzakerelerin tamamlanması ve karşılıklı tarife indirimi açıklaması sonrası altın fiyatları sert düştü. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 12 Mayıs 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 4144 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4062 lira, en yüksek de 4144 lira seviyesi görüldü. Altının gram fiyatı saat 10.30 itibarıyla 4045 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.045,4940
Satış: 4.045,9920
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.323,8900
Satış: 3.326,0800
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.470,8600
Satış: 6.613,1700
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.883,4500
Satış: 26.371,7700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.116,00
Satış: 27.334,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.905,31
Satış: 13.230,55
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.891,40
Satış: 26.380,04
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.708,39
Satış: 28.407,93
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.276,14
Satış: 3.227,15
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.794,23
Satış: 4.000,84
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.373,00
Satış: 68.439,00