Altın ABD-Çin anlaşması sonrası düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri indireceğini açıklamasının ardından altın fiyatları sert düştü. Ons altında düşüş yüzde 3'ü aşarak 3219,28 dolar düzeyini görüldü. Bu düşüş, yurt içi piyasalardaki gram, çeyrek, ve cumhuriyet altınına da negatif olarak yansıdı. Altının gram fiyatı, saat 17.30 itibarıyla 4.037,0470 TL seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları 12 Mayıs 2025 Pazartesi verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD, Çin'e uyguladığı yüzde 145 olan gümrük vergisini yüzde 30'a; Çin ABD'ye uyguladığı yüzde 125'lik vergiyi yüzde 10'a indirdi. İndirimlerin 90 gün geçerli olacağin bildirildi. Anlaşma sonrası güvenli liman talebi düştü. Ons altın 3.200 dolar, gram altın ise 4000 TL sınırına kadar çekildi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 12 Mayıs 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın güne 4144 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4062 lira, en yüksek de 4144 lira seviyesi görüldü. Altının gram fiyatı saat 15.35 itibarıyla 4.037,0470 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.037,0470
Satış: 4.037,3650
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.230,1200
Satış: 3.231,0200
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.459,0100
Satış: 6.597,6400
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.744,6900
Satış: 26.230,5700
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.116,00
Satış: 27.334,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.812,76
Satış: 13.135,30
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.705,84
Satış: 26.190,27
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 26.841,39
Satış: 27.519,46
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.276,14
Satış: 3.227,15
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.794,23
Satış: 4.000,84
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 67.373,00
Satış: 68.439,00