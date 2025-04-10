Altın fiyatları 11 Nisan 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından inceleniyor. Haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 75'ten fazla ülkeye yönelik tarifeleri 90 günlüğüne durdurması ve Çin'e tarife oranını yüzde 125'e çıkarması altını güçlendirdi ve ons bazında rekor seviyelere yaklaştı. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 11 Nisan 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…