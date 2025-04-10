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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 11 NİSAN 2025: Altında Trump etkisi! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Altında Trump etkisi! 11 Nisan bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, 75'ten fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğu duyurdu. Bu gelişmenin ışığında altın fiyatları tırmanışa geçti. Güne 3765 liradan başlayan gram altın, 17.20 itibarıyla 3818 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 11 Nisan 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 07:44 Güncelleme: 11.04.2025 - 00:09
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