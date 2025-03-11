Altın fiyatları alış-satış tablosu araştırılıyor. Altın, ABD'deki ekonomik yavaşlama endişelerinin geniş çaplı bir geri çekilmeye yol açmasının ardından hafif bir düşüş sonrası yatay seyretti. Külçe altın, pazartesi günü yüzde 1’den daha az bir düşüş yaşadıktan sonra ons başına 2.887 doların üzerinde işlem gördü. ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada, ticaret politikasını tarifelerle yeniden şekillendirirken, ABD ekonomisinin önce zarar görebileceğini, ardından toparlanabileceğini belirtti. Bu açıklamalar, olası bir durgunluk konusunda endişeleri artırdı. Piyasaların sert düşüş yaşadığı dönemlerde yatırımcılar, zararlarını karşılamak için altın satabilir, bu da fiyatları aşağı çekebilir. İşte, 11 Mart 2025 Canlı altın fiyatları grafiği...