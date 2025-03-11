Altın fiyatlarında yatay seyir! 11 Mart bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 11 Mart 2025 Salı yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Altın, ABD'deki ekonomik yavaşlama endişelerinin hisse senetleri ve çoğu emtiada geniş çaplı bir geri çekilmeye yol açmasının ardından hafif bir düşüş sonrası yatay seyretti. Anlık verilere göre gram altın, 3 bin 407 lira seviyesinde seyrederken, çeyrek altın 5 bin 570 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 11 Mart 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatları alış-satış tablosu araştırılıyor. Altın, ABD'deki ekonomik yavaşlama endişelerinin geniş çaplı bir geri çekilmeye yol açmasının ardından hafif bir düşüş sonrası yatay seyretti. Külçe altın, pazartesi günü yüzde 1’den daha az bir düşüş yaşadıktan sonra ons başına 2.887 doların üzerinde işlem gördü. ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada, ticaret politikasını tarifelerle yeniden şekillendirirken, ABD ekonomisinin önce zarar görebileceğini, ardından toparlanabileceğini belirtti. Bu açıklamalar, olası bir durgunluk konusunda endişeleri artırdı. Piyasaların sert düşüş yaşadığı dönemlerde yatırımcılar, zararlarını karşılamak için altın satabilir, bu da fiyatları aşağı çekebilir. İşte, 11 Mart 2025 Canlı altın fiyatları grafiği...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.406,6130
Satış: 3.407,2950
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.898,9200
Satış: 2.899,4900
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.450,6900
Satış: 5.570,9700
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.802,7800
Satış: 22.215,7200
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.434,00
Satış: 22.608,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.865,33
Satış: 11.139,46
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.798,78
Satış: 22.210,80
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.820,40
Satış: 23.392,45
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.872,90
Satış: 2.754,40
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.138,97
Satış: 3.309,89
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.742,00
Satış: 56.408,00
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