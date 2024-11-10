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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 KASIM PAZAR: Altın fiyatlarında durgunluk! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları güncel rakamları 10 Kasım 2024 Pazar günü için araştırılıyor. Haftanın son gününde de altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler ''Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düşmeye devam edecek mi?'' sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı son dakika verileri ile altının gram fiyatı, bugün 2.968 TL'den işlem görüyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Kasım 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 07:46 Güncelleme: 10.11.2024 - 10:28
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