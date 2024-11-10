Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları güncel rakamları 10 Kasım 2024 Pazar günü için araştırılıyor. Haftanın son gününde de altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler ''Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düşmeye devam edecek mi?'' sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı son dakika verileri ile altının gram fiyatı, bugün 2.968 TL'den işlem görüyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Kasım 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları…
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Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün düşüş eğiliminde. Kapalıçarşı’dan alınan anlık verilere göre; gram altın fiyatı, 2.968 TL’den alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2.786 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata altın, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 10 Kasım 2024 altın fiyatları son durum…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
10 Kasım Pazar günü gram altın 2 bin 968 liradan, çeyrek altın 4 bin 748 liradan işlem görüyor.
Önceki güne göre artış gösteren ata altın ise 20 bin 271 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
2.968,05
2.968,42
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ALTIN/ONS FİYATI
2.683,60
2.685,93
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.748,88
4.853,36
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
18.995,53
19.354,08
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- 7
TAM ALTIN FİYATI
19.918,00
20.060,00
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YARIM ALTIN FİYATI
9.468,09
9.706,72
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ZİYNET ALTINI FİYATI
18.995,53
19.354,08
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- 10
ATA ALTIN FİYATI
20.271,75
20.780,90
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.655,97
2.499,98
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.786,45
2.938,05
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GREMSE ALTIN FİYATI
49.487,00
50.050,00