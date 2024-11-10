Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün düşüş eğiliminde. Kapalıçarşı’dan alınan anlık verilere göre; gram altın fiyatı, 2.968 TL’den alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2.786 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata altın, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 10 Kasım 2024 altın fiyatları son durum…