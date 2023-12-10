Altın alacaklar dikkat! 10 Aralık 2023 hafta sonu güncel altın fiyatları son durum
Altın fiyatları, dolar kuru ve ons altın fiyatına göre değişiklik gösteriyor. Hafta sonu altın fiyatları aşağı yönlü hareket ediyor. 10 Aralık Pazar günü gram altın 1.866,62 TL seviyesinden alıcı buluyor. İşte, 10 Aralık 2023 hafta sonu Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları takip ekranı ile gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı...
- 1
Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde tüm zamanların rekorunu kırmasının ardından yeniden düşüşe geçti. Haftanın son gününde gram altın 1.900 TL'nin altında kaldı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 10 Aralık 2023 hafta sonu canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.866,25
1.866,62
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.004,23
2.005,11
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.986,01
3.051,92
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.944,03
12.170,34
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.953,35
6.103,84
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.944,03
12.170,34
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.777,78
13.101,92
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.072,63
1.273,60
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.757,28
1.858,88