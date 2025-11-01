Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 1 Kasım 2025: Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları 1 Kasım 2025 Cumartesi günü verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güvenli liman altın, ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin piyasalar üzerinde yarattığı baskının hafiflemesi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası satıcılı seyrini sürdürdü. Haftanın son işlem gününe 4 bin dolar üzerinde başlayan altının ons fiyatı, 3 bin 991 dolar seviyesine kadar geriledi. Saat 15.30 itibarıyla ise 4.010 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte, 1 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 01.11.2025 - 00:03 Güncelleme: 01.11.2025 - 00:03
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
