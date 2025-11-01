Altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret geriliminin tansiyonunun düşmeye başlaması ve Fed kararı sonrası Jerome Powell'ın açıklamaları ile kayıplarını sürdürdü. Haftanın son işlem gününde 3.991 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, saat 15.30 itibarıyla ise 4.010 dolardan işlem gördü. Serbest piyasada gram altın 5400 TL’nin üzerinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 1 Kasım 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı…