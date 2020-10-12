Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 DEAŞ şüphelisi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan zanlılar hakkında sınır dışı edilme kararı alındı. Suriye'de faaliyet gösteren şahıslardan 4'ünün örgütün sözde savaşçısı olduğu, birinin ise finans işlerini yürüttüğü öğrenildi.