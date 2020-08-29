Çankırı'da Bora Ayrancı yönetimindeki traktör, Yapraklı ilçesi Şeyh Osman (Tatlıpınar) köyünde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile traktörde bulunan Elif ve Hanife Ayrancı yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hanife Ayrancı (49) kurtarılamadı.

AA'nın aktardığı bilgiye göre; diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.