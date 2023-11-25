Çankırı'da tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

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Çankırı'da, karısını bıçaklayarak öldüren şüpheli koca gözaltına alındı.

Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi Y.G. ile K.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ŞÜPHELİ KOCA GÖZALTINA ALINDI Kavgaya dönüşen olay sırasında Y.G. karısını bıçakladı. Çocukların çığlıklarını duyan komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Şüpheli koca Y.G. polis tarafından gözaltına alındı.

BIÇAKLANAN KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı kadın hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.