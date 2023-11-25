Çankırı'da tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
Çankırı'da karı koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Karısını bıçak darbeleriyle öldüren şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı
Çankırı'da, karısını bıçaklayarak öldüren şüpheli koca gözaltına alındı.
Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi Y.G. ile K.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
ŞÜPHELİ KOCA GÖZALTINA ALINDI
Kavgaya dönüşen olay sırasında Y.G. karısını bıçakladı. Çocukların çığlıklarını duyan komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Şüpheli koca Y.G. polis tarafından gözaltına alındı.
BIÇAKLANAN KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı kadın hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.